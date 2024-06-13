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Оракул-орангутанг пророчит Германии победу над Шотландией в матче открытия Евро-2024

Орангутанг-оракул из зоопарка Дортмунда по имени Уолтер полагает, что сборная Германии одержит победу над Шотландией в стартовом матче чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, сборная Германии сыграет с национальной командой Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 в эту пятницу, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится в 22:00 мск.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира.

Действующим победителем Евро является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).