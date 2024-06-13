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«Зенит» и «Бешикташ» достигли соглашения по трансферу Фернандеша — источник

«Зенит» и «Бешикташ» достигли соглашения по трансферу Фернандеша — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Бешикташ» достигли соглашения по трансферу полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят туркам € 17 млн + € 2 млн в виде бонусов за Фернандеша. В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

«Зенит» по итогам сезона-2023/2024 стал победителем чемпионата России и Кубка страны. Для команды Сергея Семака выигранный чемпионский титул стал шестым кряду. Отметим, что ранее также сообщалось об интересе сине-бело-голубых к защитнику «Бешикташа» Бактиёру Зайнутдинову.

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