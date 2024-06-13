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Тошич: ждём с нетерпением начала чемпионата Европы — буду болеть за сборную Сербии

Тошич: ждём с нетерпением начала чемпионата Европы — буду болеть за сборную Сербии
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич высказался о предстоящем чемпионате Европы — 2024. Он заявил, что будет болеть за сборную Сербии.

«За чемпионатом Европы буду следить. Лето, отпуск, а самое интересное — это чемпионат Европы. Конечно, буду болеть за сборную Сербии. Буду смотреть матчи. Ждём с нетерпением начала турнира», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Календарь Евро-2024

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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