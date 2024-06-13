Директор «Балтики» признался, что поменял бы финал Кубка на сохранение прописки в РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян признался, что хотел бы поменять выход в финал Кубка России на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона. По его словам, вылет в Первую лигу откатывает команду назад на два года: один год нужен для возвращения в РПЛ, ещё один — для адаптации в РПЛ.

«Сколько энергии и эмоций будет у команды, заранее не знаешь. Думаешь, их хватит, — и идёшь к обеим целям. Да, если бы можно было отмотать время, наверное, мы бы, возможно, что-то поменяли.

Обменял бы я финал Кубка на сохранение прописки в РПЛ? Конечно. Выиграть трофей можно и через год. А сейчас мы откатываемся назад и теряем в лучшем случае два года. Даже если сразу вернёмся, должны будем заново вкатиться в РПЛ», — приводит слова Армена Маргаряна интернет-портал Sport24.

Напомним, «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2023/2024, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. При этом калининградцы дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2).