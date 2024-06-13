Александр Глеб: надеюсь, что сборная Беларуси сделает выводы после матча с Россией

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб высказался о товарищеском матче национальной команды с Россией. Беларусь проиграла со счётом 0:4. В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды). Встреча была организована при содействии Российского футбольного союза и Ассоциации Белорусской федерации футбола.

«Сборная Беларуси выступила очень неудачно. Это мягко сказано, и все это понимают. Хорошо, что это случилось в товарищеских играх, пусть и немного унизительно. Но это не квалификация — цикл начнётся осенью, и там посмотрим. Надеюсь, что ребята сделают выводы, что ещё вагон работы. Надеюсь, что в официальных матчах добавят», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.