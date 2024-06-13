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Экс-тренер «Спартака» Слишкович: после окончания сезона я общался с четырьмя клубами

Экс-тренер «Спартака» Слишкович: после окончания сезона я общался с четырьмя клубами
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Бывший тренер московского «Спартак» Владимир Слишкович признался, что после завершения сезона-2023/2024 общался с четырьмя клубами на предмет трудоустройства.

«После окончания сезона я общался с четырьмя клубами, где у каждого из них уже был тренер. Мне показалось это непрофессиональным и нечестным по отношению к коллегам, сразу же вызывало отторжение. Некоторые думали, что я волшебник, в то время как их амбиции и реальность не совпадали. Как тренера меня интересуют спортивный проект, реальные амбиции и поддержка клуба. В настоящий момент я такого не встретил», — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера. Позднее появились слухи, что в услугах Владимира заинтересованы подмосковные «Химки». Боснийский специалист их опроверг.

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