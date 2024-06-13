Фернандеш согласовал с «Зенитом» пятилетний контракт с зарплатой € 3 млн за сезон

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш согласовал с санкт-петербургским «Зенитом» пятилетний контракт. Зарабатывать футболист в российском клубе будет € 3 млн за сезон, сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что сине-бело-голубые согласовали переход Жедсона с «Бешикташем». В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

«Зенит» по итогам сезона-2023/2024 стал победителем чемпионата России и Кубка страны. Для команды Сергея Семака выигранный чемпионский титул стал шестым кряду. Отметим, что ранее также сообщалось об интересе сине-бело-голубых к защитнику «Бешикташа» Бактиёру Зайнутдинову, ранее выступавшему за ЦСКА.