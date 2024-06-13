Тошич: Сербия не выходила из группы на прошлых турнирах, но сейчас команда на самом пике

Сербский футболист Зоран Тошич поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

«На прошлых турнирах Сербия не выходила из группы. Сейчас сборная находится на самом пике. Все футболисты, скажем так, взрослые. Если взять два последних чемпионата мира, то Сербия выступила не так, как все ожидали.

Сейчас пришло время. Конечно, нужно, чтобы сборная играла постоянно на больших турнирах. Тогда можно ждать хорошего результата. Чемпионат Европы 2024 — третий турнир подряд, на котором Сербия играет в финальной стадии. Я уверен и надеюсь, что пришло время выйти из группы, а дальше двигаться шаг за шагом», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.