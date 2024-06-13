Гранит Джака назвал цель сборной Швейцарии на Евро-2024

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о целях своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Очевидно, мы хотим пройти групповой этап. На мой взгляд, группа нам досталась сложная. Но наша цель номер один — выйти в 1/8 финала. А затем мы будем играть матч за матчем и надеяться, что продвинемся как можно дальше», — приводит слова Гранита Джаки официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.