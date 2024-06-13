Гойкович: Тюкавин — суперзвезда? Он должен уехать в Европу и давать результат каждый год

Бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос, является ли суперзвездой нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.

«Суперзвёзды в футбольном мире — это Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд. Роналду уже 15 лет играет на высочайшем уровне, каждый год забивает по 40-50 голов. Я считаю Тюкавина очень хорошим футболистом, но он должен уехать в Европу, давать результат каждый год, чтобы люди не думали, что он выстрелил случайно» — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Тюкавин пролонгировал контракт с бело-голубыми в декабре 2023 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.