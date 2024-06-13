Прокуратура Испании запросила для Анчелотти пять лет тюрьмы за налоговые преступления

Государственная прокуратура Испании попросила ужесточить наказание для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти до пяти лет за совершение двух налоговых преступлений. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, сторона обвинения считает, что итальянский тренер укрывал доходы от имиджевых прав. Подчёркивается, что через компанию с Британских Виргинских островов он получил от «сливочных» более € 2 млн за имиджевые права. Также через данную компанию Анчелотти провёл ещё несколько контрактов.

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Как отмечает сторона обвинения, Анчелотти совершил налоговое мошенничество на сумму в € 386,3 тыс. в 2014 году и на сумму € 675,7 тыс. в 2015 году.

Напомним, ранее испанская прокуратура запросила для Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы.

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