Полиция будет искать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях — The Guardian

Футбольная ассоциация Англии (FA) профинансировала специальное подразделение британской полиции, целью которого является поиск и наказание людей, оскорбляющих футболистов английской национальной команды в социальных сетях. Об этом сообщает The Guardian.

«Разумеется, мы постоянно говорим об этой проблеме с игроками, но теперь мы будем поступать по-другому. В прошлом мы собирали все данные, фактически пакет доказательств для того, чтобы передать их полиции для судебного преследования. В этот раз было принято решение пойти дальше, ведь мы фактически финансируем подразделение британской полиции, которое затем будет возбуждать уголовные дела», — приводит источник слова исполнительного директора FA Марка Буллингема.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд: