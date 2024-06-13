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Роберто Де Дзерби в шаге от назначения в «Марсель» — Николо Скира

Роберто Де Дзерби в шаге от назначения в «Марсель» — Николо Скира
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Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Марсель», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 45-летний итальянский специалист в шаге от назначения во французский клуб. Президента «Марселя» привлекает подход Де Дзерби, он хотел видеть тренера в клубе ещё во время его работы в «Сассуоло». Сообщается, что контракт с клубом будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, 18 мая Робето Де Дзерби и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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