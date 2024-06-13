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Тренер, которым интересовался «Спартак», возглавит «Ференцварош» — Романо

Тренер, которым интересовался «Спартак», возглавит «Ференцварош» — Романо
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Бывший наставник «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен станет главным тренером «Ференцвароша», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 51-летний нидерландский специалист подписал контракт с венгерским клубом, который будет действовать до 2026 года.

До назначения Деяна Станковича главным тренером «Спартака» Паскаль Янсен был близок к переходу в московский клуб после отставки Гильермо Абаскаля.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «АЗ Алкмар», который он возглавлял с 2020 по 2024 год. За этот период под его руководством «АЗ Алкмар» провёл 162 матча во всех турнирах, в которых он 96 раз побеждал, 24 раза играл вничью и 42 раза терпел поражение. Янсен покинул пост главного тренера «АЗ Алкмар» 17 января 2024 года.

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