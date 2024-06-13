Точилин: для «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Антона Заболотного в «Химки».

«Раз ЦСКА не продлевает контракт с Заболотным, то «Химки» — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление, им нужен был нападающий такого плана с опытом игры в Премьер-Лиге. С критикой Антона, что он только в одном сезоне в карьере забил больше 10 мячей в чемпионате, я не согласен. Считаю, что Заболотный — качественный форвард. Его функции гораздо шире, чем просто забивать голы. Он играет столба, который хорошо борется за мячи и сбрасывает их партнёрам. Поэтому для сегодняшнего уровня чемпионата России Заболотный — очень качественный игрок», — приводит слова Точилина Legalbet.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что красно-синие предлагают Антону Заболотному заработную плату в размере € 500 тыс. за сезон плюс бонусы – как за голы, так и за сыгранные матчи. Как отмечал источник, от «Химок» нападающий хочет получить контракт, рассчитанный на два года с зарплатой в 3 млн рублей в месяц плюс подъёмные и агентские выплаты в размере 30 млн рублей.

12 июня стало известно, что Антон Заболотный прошёл медосмотр для перехода в подмосковные «Химки». Об этом сообщил «Чемпионат».

Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 900 тыс. Действующее соглашение Заболотного с армейцами истекает 30 июня.