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В «Зените» отреагировали на информацию о возможном подписании Жедсона Фернандеша

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что информация о переходе полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в петербургский клуб не соответствует действительности.

«Информация о переходе Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Зенит» является досужими домыслами», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые согласовали переход Жедсона с «Бешикташем». В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

13 июня стало известно, что полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш согласовал с санкт-петербургским «Зенитом» пятилетний контракт. Зарабатывать футболист в российском клубе будет € 3 млн за сезон. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабункуоглу в социальных сетях.