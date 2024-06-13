Эндрик объяснил, почему он равняется на Криштиану Роналду

17-летний нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который нынешним летом станет игроком мадридского «Реала», ответил на вопрос, чем его вдохновляет бывший футболист «сливочных» Криштиану Роналду.

«[Он] пример игрока, который сочетает в себе всё лучшее. Роналду — пример приверженности делу.

То, что я делал в Бразилии, похоже на то, что от меня будут требовать там [в «Реале»]. Я просмотрел много матчей «Реала», а также провёл большой анализ [игры команды]», — приводит слова Эндрика Tyc Sports.

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Напомним, летом Эндрик перейдёт в «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды.

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