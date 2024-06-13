Грэм Поттер может возглавить дортмундскую «Боруссию» — источник

Бывший главный тренер «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить дортмундскую «Боруссию», сообщает интернет-издание HITC.

По информации источника, немецкий клуб ещё с марта этого года проявлял интерес к трём специалистам, среди которых был 49-летний англичанин. Другие кандидаты — это Арне Слот, возглавивший «Ливерпуль» после «Фейеноорда», и Франк Хайзе, перешедший в «Ниццу» из «Ланса». После ухода Эдина Терзича из «Боруссии» интерес дортмундского клуба к Поттеру, вероятно, возобновился как к единственному безработному кандидату из вышепредставленных.

Ранее английским специалистом интересовался «Лестер Сити».

Напомним, 49-летний специалист занимал должность главного тренера «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. За этот период под руководством Поттера «Челси» принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых лондонский клуб 12 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и 11 раз потерпел поражение.