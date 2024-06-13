Ибрагимович ответил на вопрос о будущем ключевых игроков клуба

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о будущем в клубе нескольких игроков основного состава.

«Мик Меньян, Тео Эрнандес и Рафа Леау останутся. У них есть контракты с клубом, они счастливы здесь. Нам не нужно продавать ни одного игрока для того, чтобы привлечь новых», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что левым защитником «Милана» Тео Эрнандесом интересуется мадридский «Реал». Также сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах крайнего нападающего «россонери» Рафаэла Леау.

По итогам минувшего сезона Серии А «Милан» занял второе место.

Ибрагимович играет в футбол на пляже в Майами: