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Bild: Нури Шахин — главный кандидат на пост нового тренера дортмундской «Боруссии»

Bild: Нури Шахин — главный кандидат на пост нового тренера дортмундской «Боруссии»
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Помощник тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахин является главным кандидатом на пост нового наставника команды после того, как сегодня, 13 июня, с этого поста ушёл Эдин Терзич. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, в ближайшие часы между сторонами должны состояться переговоры. Подчёркивается, несмотря на то что 35-летний специалист является фаворитом на должность главного тренера «Боруссии», немецкий клуб обсуждает и другие кандидатуры.

Напомним, Шахин был назначен на должность помощника Терзича в январе 2024 года. Ранее турецкий футболист возглавлял «Антальяспор», с которым он работал с октября 2021 года по 31 декабря 2023 года.

«Боруссия» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024.

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