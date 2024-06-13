Агент Миранчука: Антон на 99% не останется в «Локомотиве»

Агент полузащитника сборной России по футболу Антона Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что его клиент на 99% не останется в московском «Локомотиве».

«Антон на 99% не останется в «Локомотиве». Предложений больше не было. Клуб вроде бы в связи с возможной продажей одного футболиста готов к ним вернуться, но я не думаю, что предложение будет достойным и футболист его примет. Это моё мнение», — приводит слова Шпинёва «РИА Новости».

Ранее появлялась информация, что Антон Миранчук покинет «Локомотив» после завершения срока контракта, который рассчитан до 30 июня.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.