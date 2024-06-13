Радченко — о количестве игроков на Евро из РПЛ: времена изменились

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко высказался об участниках чемпионата Европы в Германии от Российской Премьер-Лиги.

— На таком количестве представителей РПЛ сказываются наши отношения с Европой. Сейчас в чемпионат России игроки из европейских сборных почти не едут. К этому надо относиться с пониманием. Времена изменились.

— Раньше порой из одного клуба было больше футболистов — вспомнить тот же «Зенит», особенно если сборная России участвовала в чемпионате Европы.

— «Зенит» тоже поменял вектор комплектования. Теперь приезжают бразильцы, колумбийцы. Некоторые из них защищают цвета своих сборных, но те не участвуют в чемпионате Европы.

— Зато на Евро-2024 много бывших игроков из РПЛ, начиная от Акселя Витселя и заканчивая Хвичей Кварацхелией, а также целый отряд тренеров, трудившихся в нашей лиге: Лучано Спаллетти, Мурат Якин, Доменико Тедеско, Ральф Рангник…

— Так это о чём говорит? Когда ситуация в мире была другая, в нашем футболе работали специалисты высокого уровня, клубы приглашали качественных легионеров, и те сюда с удовольствием приезжали. Сейчас внешние обстоятельства сильно влияют на спорт, поэтому мы видим такую картину. Но это не говорит о том, что наш футбол куда-то рухнул и перестал быть привлекательным местом для игроков именно в спортивном плане. Они не едут в Россию из-за того, что сложилась такая ситуация в мире, — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

На турнир отправились в составе сборной Албании защитник Марио Митай, представляющий «Локомотив», и форвард Мирлинд Даку, выступающий за «Рубин», в составе сборной Сербии — защитник Срджан Бабич из «Спартака», а в составе сборной Словении — Ванья Дркушич из вылетевшего из РПЛ «Сочи».