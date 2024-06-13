Сборная Франции станет чемпионом Евро-2024 по версии подписчиков «Чемпионата» VK

Спортивный портал «Чемпионат» завершил специальный проект «Евро Чемпионата», в рамках которого подписчики нашего сообщества VK смоделировали свой ход чемпионата Европы по футболу.

Были проведены голосования по всем группам и каждой стадии плей-офф, сформирована «народная» сетка турнира. В финале оказались сборные Франции и Германии. Французская сборная получила почти в два раза больше голосов в опросе и стала победителем в рамках проекта.

После турнира мы сравним народный прогноз с реальным раскладом, подписывайтесь на наш VK.

Напомним, сборная Франции сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией.

Евро-2024: итоговый список команд: