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Сборная Франции станет чемпионом Евро-2024 по версии подписчиков «Чемпионата» VK

Сборная Франции станет чемпионом Евро-2024 по версии подписчиков «Чемпионата» VK
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Спортивный портал «Чемпионат» завершил специальный проект «Евро Чемпионата», в рамках которого подписчики нашего сообщества VK смоделировали свой ход чемпионата Европы по футболу.

Были проведены голосования по всем группам и каждой стадии плей-офф, сформирована «народная» сетка турнира. В финале оказались сборные Франции и Германии. Французская сборная получила почти в два раза больше голосов в опросе и стала победителем в рамках проекта.

После турнира мы сравним народный прогноз с реальным раскладом, подписывайтесь на наш VK.

Напомним, сборная Франции сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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