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Дядя Надаля назвал причину поражения Зверева в финале «Ролан Гаррос»

Дядя Надаля назвал причину поражения Зверева в финале «Ролан Гаррос»
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Дядя 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля Тони назвал причину поражения немецкого теннисиста Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

«После впечатляющего камбэка в третьей партии в первом гейме четвёртого сета Зверев допустил банальную ошибку при счёте 0:15 и с раздражением начал жаловаться на это своей команде. В мгновение ока, уже через 15 минут, испанец повёл 4:0 в важнейшем сете.

Звереву до сих пор не удалось выиграть турнир «Большого шлема» наверняка из-за того, что он не умеет контролировать подобные ситуации, как в первом гейме четвёртого сета против Алькараса.

Карлос же вышел на четвёртый сет после болезненного третьего, не потеряв хладнокровие и веру в победу. Это качество присуще только великим чемпионам», – написал Надаль в своей колонке для издания El Pais.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» 21-летний Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

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