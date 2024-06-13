«Барселона» не сможет купить новых игроков, если Рафинья не покинет клуб — Sport.es

В случае если 27-летний крайний нападающий «Барселоны» Рафинья не покинет каталонский клуб нынешним летом, маловероятно, что сине-гранатовые смогут приобрести новых игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, некоторые клубы из Саудовской Аравии готовы предложить за Рафинью € 80 млн, что существенно поможет сине-гранатовым в их финансовой ситуации. Руководство каталонского клуба хочет купить вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса на замену Рафинье, поскольку «Барселона» желает, чтобы на этой позиции выступал более молодой игрок, нацеленный на вертикальный футбол.

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Подчёркивается, что сам Рафинья не желает покидать «Барселону», а спортивный директор каталонского клуба Деку не намерен оказывать на него давление.

Напомним, в минувшем сезоне Рафинья принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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