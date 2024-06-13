Байдачный: у сборной России сейчас очень сильное поколение, за которое не стыдно

Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда отечественных клубов Анатолий Байдачный прокомментировал проведение матча легенд между национальной командой Беларуси и сборной России.

«Вызовет ли матч интерес у публики? Безусловно. Нынешняя сборная Беларуси выступает неважно, поколение слабое. Всем будет приятно посмотреть на ветеранов: Глеба, Гуренко, Корниленко и многих других. У сборной России, наоборот, сейчас очень сильное поколение, за которое не стыдно. Особенно греет сердце то, что играющие в Европе ребята не отказываются от своей страны, приезжают, выходят на поле в футболке сборной России и гордятся этим. Они настоящие русские люди», — приводит слова Байдачного RT.

Встреча легенд Беларуси и России пройдёт в Минске 7 июля. Тренерами команды хозяев будут Байдачный и заслуженный тренер СССР Эдуард Малофеев.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.