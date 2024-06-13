Властимил Петржела назвал трёх фаворитов чемпионата Европы в Германии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, кто будет фаворитом на чемпионате Европы в Германии.

«Мои фавориты чемпионата Европы — Англия, Германия и Чехия. Англия, потому что английский футбол — лучший в Европе. Я чех, очевидно, что буду болеть за сборную Чехии.

Не думаю, что чемпионат Европы привнесёт в футбол какие-то новые тренды. Ничего нового там не будет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.