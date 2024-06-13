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Хироки Ито прокомментировал свой переход в «Баварию»

Хироки Ито прокомментировал свой переход в «Баварию»
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Защитник сборной Японии Хироки Ито высказался о своём переходе из «Штутгарта» в «Баварию».

«Для меня большая честь играть за один из крупнейших клубов мира. «Бавария» также имеет хорошую репутацию в Японии. Я всегда отдавал все свои силы в «Штутгарте» и благодарен клубу.

Теперь я с нетерпением жду вызова в Мюнхене и хочу внести свой вклад в то, чтобы «Бавария» выиграла множество трофеев. Пришло время сделать новый шаг, и для меня «Бавария» — идеальный клуб для этого», – приводит слова игрока Bayern & Germany.

13 июня стало известно, что Ито подписал контракт с мюнхенским клубом до 2028 года.

Напомним, в минувшем сезоне футболист сыграл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Хироки составляет € 30 млн.

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