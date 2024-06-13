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Игрок сборной Италии Скамакка — о дебюте на Евро-2024: я грежу об этом

Игрок сборной Италии Скамакка — о дебюте на Евро-2024: я грежу об этом
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Нападающий «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка высказался о предстоящем матче его национальной команды с Албанией. Эта встреча станет официальным дебютом футболиста за Италию.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет тяжёлый матч, но на Евро все матчи могут быть тяжёлыми, потому что каждая из команд заслужила квалификацию. Мы должны сосредоточиться на себе и показать результат. Конечно, это важный момент для команды, но и для моей карьеры в частности: я оказался здесь после хорошего сезона. Надеюсь принести позитив и поделиться своим опытом. Также надеюсь принести голы сборной. Дебют? Я грежу об этом, мечтаю о победе, мы должны победить», — приводит слова Скамакки издание Tuttosport.

Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии сыграет в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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