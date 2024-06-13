Игрок сборной Италии Скамакка — о дебюте на Евро-2024: я грежу об этом

Нападающий «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка высказался о предстоящем матче его национальной команды с Албанией. Эта встреча станет официальным дебютом футболиста за Италию.

«Это будет тяжёлый матч, но на Евро все матчи могут быть тяжёлыми, потому что каждая из команд заслужила квалификацию. Мы должны сосредоточиться на себе и показать результат. Конечно, это важный момент для команды, но и для моей карьеры в частности: я оказался здесь после хорошего сезона. Надеюсь принести позитив и поделиться своим опытом. Также надеюсь принести голы сборной. Дебют? Я грежу об этом, мечтаю о победе, мы должны победить», — приводит слова Скамакки издание Tuttosport.

Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии сыграет в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.