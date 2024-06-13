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В Албании отменили заседание парламента из-за поездки депутатов на Евро-2024 — AS

В Албании отменили заседание парламента из-за поездки депутатов на Евро-2024 — AS
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Пленарное заседание парламента Албании, которое должно было состояться на следующей неделе, отменено из-за того, что бо́льшая часть из 140 депутатов отправились в Германию на Евро-2024 с целью посетить матчи албанской национальной команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, многие из депутатов отправятся в Германию на машине, а их дорога займёт больше чем один день. Подчёркивается, что другое заседание, которое должно было состояться сегодня, 13 июня, прошло вчера, 12 июня.

Ряд представителей албанского парламента подвергли критике подобные действия, расценив это как нарушение регламента. В частности, глава Демократической партии Албании Газмент Барди в разговоре с премьер-министром этой страны Эди Рама назвал этот поступок «позорным».

На чемпионате Европы сборная Албании сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Италией.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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