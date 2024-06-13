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Спортивный директор «Баварии» оценил трансфер Хироки Ито

Спортивный директор «Баварии» оценил трансфер Хироки Ито
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о трансфере защитника сборной Японии Хироки Ито в мюнхенский клуб.

«Мы очень рады, что подписали Хироки Ито в мюнхенскую «Баварию». Нам нужны голодные игроки, которые принесут новую энергию, а у Хироки есть всё, что нам нужно: это игрок, который принимает вызовы, преодолевает их и постоянно идет вперёд.

Он уже приобрёл большой опыт и может справиться с давлением – как в случае вылета, так и в случае шанса сразу выиграть Лигу чемпионов, это станет для нас настоящим стимулом», – приводит слова Эберля Bayern & Germany.

Напомним, 13 июня стало известно, что защитник сборной Японии Хироки Ито перешёл из «Штутгарта» в «Баварию», заключив с клубом контракт до лета 2028 года.

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