Будущее Кьезы в «Ювентусе» решится после Евро-2024 — Фабрицио Романо

Будущее нападающего «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезы решится после чемпионата Европы в Германии, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ходе встречи агента 26-летнего игрока с руководством «старой синьоры» никаких конкретных решений найдено не было. «Ювентус» по-прежнему открыт для предложений от других клубов, но Кьеза примет решение только после окончания Евро-2024.

В прошедшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Итальянец перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 44,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Напомним, чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии сыграет в группе с Испанией, Хорватией и Албанией.