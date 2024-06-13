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Игрок «Барселоны» запросил свой уход из клуба — Catalunya Radio

Игрок «Барселоны» запросил свой уход из клуба — Catalunya Radio
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Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу хочет уйти из команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, президент каталонцев Жоан Лапорта во время интервью клубной пресс-службе сказал, что Ромеу запросил свой уход из команды. Но эта часть была удалена оттуда.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн. В минувшем сезоне Ромеу сыграл 37 матчей (1432 минуты) и отдал одну голевую передачу.

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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