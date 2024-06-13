Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции и работает по индивидуальной программе

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не присутствует на открытой тренировке национальной команды, которая проходит в немецком городе Падерборн. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний футболист тренируется отдельно на базе сборной Франции.

Напомним, ранее Мбаппе получил ушиб в товарищеском матче с Люксембургом (3:0). Также у французского футболиста обнаружились проблемы со спиной. Сообщалось, что в сборной Франции переживают, что к началу Евро-2024 Мбаппе может быть не в лучшей форме.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Евро-2024: итоговый список команд: