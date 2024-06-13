Игрок ЦСКА Роша пожертвовал средства на помощь пострадавшим от урагана в Бразилии

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша пожертвовал на аукцион игровую майку и деньги для пострадавших от урагана в Бразилии, сообщает интернет-издание «РБ Спорт».

В последние недели на Бразилию, уроженцем которой является футболист, обрушился ураган, который в штате Риу-Гранди-ду-Сул лишил крова и имущества множество семей. Роша принял участие в различных инициативах для помощи нуждающимся. Игрок армейского клуба выделил деньги, купил продукты питания и отдал на аукцион свою игровую майку.

«Горжусь тем, что могу помочь бразильскому народу оправиться от этой трагедии. Я счастлив, что всё постепенно налаживается», – приводит слова Роши «РБ Спорт».

Бразильский футболист перешёл в ЦСКА из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года.