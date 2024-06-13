Дмитрий Селюк назвал главных фаворитов Евро-2024

Футбольный агент Дмитрий Селюк выделил сборные, которые поборются за победу на предстоящем чемпионате Европы.

«Я считаю, что главными фаворитами турнира будут Англия и Франция и, безусловно, немцы, тем более они играют дома, их нельзя никогда сбрасывать. Но, как я понимаю, в этом вопросе большинство экспертов совпадают во мнении, что Англия и Франция несколько впереди. Почему это мнение существует? Потому что, как мы видели на чемпионате мира 2022 года, по большому счёту Аргентина выиграла благодаря Месси. Однако наиболее сильными командами были Англия и Франция. Я думаю, сейчас на чемпионате Европы эти сборные разыграют чемпионство. Правда, они могут встретиться раньше, но, если они раньше не встретятся, конечно, это был бы довольно запоминающийся финал.

Но, безусловно, немцы всегда есть немцы. Знаете, как Линекер считал: в футбол играют все, а побеждают немцы, тем более дома. Более того, я уверен, что будет поддержка сумасшедшая у команды Германии» — сказал Дмитрий Селюк в эфире международного спортивного радио «Движение».

Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.