Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024

Сборной Украины будет предоставлена дополнительная охрана на период проведения чемпионата Европы — 2024.

«Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту», — сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью изданию Bild.

Напомним, сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

Чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Евро-2024: итоговый список команд: