«Он всегда улыбается». Дембеле рассказал о настрое Мбаппе в преддверии Евро-2024

Вингер сборной Франции Усман Дембеле ответил на вопрос о настрое нападающего и капитана французской национальной команды Килиана Мбаппе перед началом чемпионата Европы — 2024.

«Он всегда стабилен и всегда улыбается. Я всё время с ним общаюсь. Он сосредоточен. Ранее он был сосредоточен на «ПСЖ». Мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, завоевали три титула во Франции. Он прекрасно понимает, что Евро важен», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Сборная Франции сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Евро-2024: итоговый список команд: