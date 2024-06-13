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Патрис Эвра оценил шансы сборной Франции на Евро-2024

Патрис Эвра оценил шансы сборной Франции на Евро-2024
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Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о шансах национальной команды на чемпионате Европы в Германии.

«У нас три состава, три команды. Мы можем пригласить любого игрока, и команда по-прежнему будет выглядеть сильной. Но самый большой враг Франции — это сама Франция. Это правда, потому что иногда мы увлекаемся, можем быть слишком высокомерными и не уважать соперника. Все знают, как тяжело выиграть Евро, потому что все команды очень сильны. Мы видим, какая у нас группа. Это что-то безумное! Нам нужно двигаться шаг за шагом, потому что это будет действительно сложно, но мы к этому готовы», — приводит слова Эвра издание CNN.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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