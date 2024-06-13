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Журналист Спивак: Эндрик — сильнейший игрок в бразильском футболе со времён Родриго

Журналист Спивак: Эндрик — сильнейший игрок в бразильском футболе со времён Родриго
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Спортивный журналист и эксперт в области бразильского футбола Александр Спивак высказался о нападающем «Палмейраса» Эндрике, который нынешним летом станет игроком мадридского «Реала».

«Эндрик — сильнейший игрок в бразильском футболе со времён Родриго, по крайней мере впечатления, которые он оставляет по своей игре в Бразилии, можно сравнить только с впечатлением, которое производил своей игрой за «Сантос» ныне нападающий мадридского «Реала».

Был этап, когда казалось, что самый сильный 17-летний футболист после Родриго в Бразилии — это Витор Роке, но Эндрик очень быстро «съел» разницу в уровне между собой и нападающим «Барселоны».

В 17-летнем возрасте он уже забил за сборную Бразилии несколько мячей, причём оба последних мяча были породистыми. В ворота Англии очень хорошим ударом из-за пределов штрафной и победный мяч на последних секундах в ворота Мексики головой после передачи Винисиуса Жуниора.

Это физически невероятно одарённый игрок. Он развит для 17 лет необыкновенно. Природа его одарила — так очень редко бывает. Вдобавок к этому на одарённость, физическую, атлетизм легли пластичность и бразильский дух «жога баниту».

Эндрик, в общем-то, не классический центральный нападающий. Он очень любит отходить назад, помогать разыгрывать атаки. Он обладает навыками десятки, может отдать последний разрезающий пас, неплохо играет корпусом. Мне он чем-то он напоминает по манере Карима Бензема. В целом игрок, только-только вошедший во взрослый футбол, но уже успевший выиграть трофей, уже, повторюсь, забивавший за основную сборную Бразилии.

С учётом того, что он попадает в «Реал», который умеет работать с молодыми игроками, будущее Эндрика видится блестящим, даже несмотря на то, что в «Королевский клуб» переходит Мбаппе. Бразилец — действительно большой талант, не уступающий по потенциалу Винисиусу Жуниору. Даже если сравнить их игру в Бразилии в одном возрасте — это небо и земля.

Да, у Винисиуса был взрыв, был местами дриблинг, но он абсолютно был сырой. Эндрик — куда более готовый футболист», — сказал Александр Спивак в эфире международного спортивного радио «Движение».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, летом Эндрик перейдёт в «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды.

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