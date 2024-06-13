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Ибрагимович — об интересе «Милана» к игроку «Болоньи» Зиркзее: мы ищем нового нападающего

Ибрагимович — об интересе «Милана» к игроку «Болоньи» Зиркзее: мы ищем нового нападающего
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Советник по спортивным и коммерческим вопросам и бывший игрок «Милана» Златан Ибрагимович высказался об интересе клуба к нападающему «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

«Йович всё ещё с нами, но мы ищем нового нападающего. Зиркзее — сильный игрок, он провёл отличный сезон. Он родом из Нидерландов, независимо от того, называете ли его новым Иброй или нет. Есть большая разница между реальностью и тем, что говорится и пишется в СМИ», — приводит слова Ибрагимовича интернет-издание Football Italia.

Напомним, большой интерес к бывшему нападающему сборной Швеции пришёл в то время, когда он выступал в нидерландском «Аяксе» с 2001 по 2004 год.

В минувшем сезоне 23-летний Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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