Роберто Де Дзерби отклонил предложение стать тренером «Манчестер Юнайтед» — Ауна

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, близкий к назначению на пост нового тренера «Марселя», ранее отклонил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Де Дзерби требовал от клубов, заинтересованных в нём, заработную плату в размере € 10 млн в год. Однако ради того, чтобы возглавить «Марсель», итальянский тренер пересмотрел свои финансовые запросы. В скором времени он должен подписать контракт, рассчитанный на три года.

Напомним, 18 мая Робето Де Дзерби и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место.

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