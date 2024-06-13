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Московское «Торпедо» объявило о подписании полузащитника Игоря Коновалова

Московское «Торпедо» объявило о подписании полузащитника Игоря Коновалова
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Полузащитник Игорь Коновалов стал футболистом «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в социальных сетях.

Коновалову 27 лет, он воспитанник академии московского «Спартака». Профессиональную карьеру российский футболист начал в 2014 году в краснодарской «Кубани». В 2018-м Игорь присоединился к казанскому «Рубину», за который провёл 77 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Также Коновалов выступал в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 500 тыс.

Весну 2024 года Коновалов провёл клубе «СКА-Хабаровск». Он успел сыграть 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

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