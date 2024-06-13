Главный тренер сборной Германии Нагельсман высказался о матче открытия Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о матче открытия чемпионата Европы с национальной командой Шотландии.

«Шотландия — очень хорошая команда, у которой в составе четыре или пять важных игроков. Они делают много забросов. Их команда добилась большого прогресса в том, как играют в футбол. У них, безусловно, экстраординарный менталитет. Мы находимся под бо́льшим давлением, чем шотландцы. Нам хочется выиграть первый матч. Я также требую от команды веры в себя. У нас хорошие игроки, и мы продемонстрировали наш менталитет в последних матчах. У сборной Германии есть всё, что нужно, и мы хотим показать это на поле», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, сборная Германии сыграет с национальной командой Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 в эту пятницу, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится в 22:00 мск.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира.