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Де Пауль: Неймар — зверь, самый тяжёлый соперник, против которого приходилось играть

Де Пауль: Неймар — зверь, самый тяжёлый соперник, против которого приходилось играть
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Полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль ответил на вопрос, кто является самым тяжёлым соперником, против которому ему довелось играть.

«Неймар образца финала Кубка Америки 2021 года был самым сложным соперником, против которого я играл. Он зверь. Во втором тайме я сказал ему: «Мужик, честно, ты феномен. Дело не только в том, как ты играешь, тебя также ничто не может выбить из колеи». После этого мы обнялись. Ней в том финале был угрозой», — приводит слова Де Пауля Telemundo Deportes в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финале Кубка Америки 2021 года сборная Аргентины встречалась с Бразилией. Аргентинская национальная команда одержала победу со счётом 1:0.

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

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