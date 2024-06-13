«Он дороговат». Во Франции оценили потенциальный трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Французское издание Paris Fans оценило игровой уровень вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова после того, как появилась информация о его скором переходе в «ПСЖ за сумму в размере около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

«Это сюрприз. Мы действительно не знали Сафонова до появления слухов [о переходе]. Кажется, это немного дорого для вратаря, которому ещё предстоит проявить себя. Есть сомнения по поводу его игры ногами. Однако мы остаёмся осторожными, пока не увидели данный аспект игры.

Россиянина также описывают как впечатляющего в игре на линии [ворот] и уверенного при выносе мяча. Мы ждём, что произойдёт с неопределённой иерархией среди парижских вратарей. Это [переход Сафонова] не казался приоритетным, но может стать приятным сюрпризом», — сообщает источник.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ».

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