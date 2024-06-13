Ринат Дасаев: каждую ночь перед сном прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР, лучший голкипер мира 1988 года Ринат Дасаев рассказал, как отметил день рождения. 13 июня прославленному футболисту исполнилось 67 лет.

«Настроение хорошее. Все звонят, поздравляют со всего бывшего Союза — из Азербайджана, Армении, Грузии. Конечно, это всё радостно, но сами знаете, с каждым годом возраст прибавляется. Стараемся оставаться бодрыми и молодыми.

Я человек верующий и каждую ночь перед сном прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни — себе и всем близким, друзьям. Чем больше проживёшь, тем лучше будет семье», — рассказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980 и серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Также он работал тренером вратарей «Спартака-2».