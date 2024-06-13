Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о своих отношениях с Микелем Артетой

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о дружбе с наставником «Арсенала» Микелем Артетой.

«Мне повезло, что у нас по соседству был друг, который тоже фанател от футбола. Его звали Микель. Каждый день мы катили на скейтбордах на пляж, чтобы поиграть в теннис, посёрфить и, конечно же, поиграть в футбол. Этот парень, возможно, был даже более без ума от футбола, чем я. Он был немного моложе меня и моих друзей — может быть, всего на несколько месяцев. Но вы же знаете, как всегда давят на «маленьких друзей» в этом возрасте? Что ж, мы пытались, но он был азартным монстром. Он так сильно хотел победить, даже если это была всего лишь игра на пляже. Это была любовь к игре, которой невозможно научить. Я думаю, с этим ты рождаешься. Это нас очень тесно связало. И это происходит по сей день.

Если бы нам тогда сказали, что через 30 лет мы будем руководить «Арсеналом» и «Байером», думаю, мы были бы очень счастливы и очень шокированы. Конечно, мы бы, вероятно, сказали: «Подожди, мы в первую очередь добились успеха как игроки, верно? Хорошо, слава богу. Просто уточняю», — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги числятся 28 побед и шесть ничьих.

42-летний Артета был назначен на должность главного тренера «Арсенала» зимой 2019 года. За этот период лондонский клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок Англии. Всего под руководством Артеты «канониры» провели 231 матч во всех турнирах, в которых 140 раз победили, 34 раза сыграли вничью и 57 раз потерпели поражение.