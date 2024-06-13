«Манчестер Юнайтед» намерен ограничить влияние тен Хага на трансферы клуба — ESPN

«Манчестер Юнайтед» готовится пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Эриком тен Хагом, однако хочет при этом ограничить влияние нидерландского специалиста на трансферную политику «красных дьяволов». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство манкунианцев также намерено ограничить влияние тен Хага на вопросы по корректировке структуры тренерского штаба команды. Подчёркивается, что голос нидерландского специалиста будет иметь вес, однако ему предстоит в первую очередь сосредоточиться именно на тренерской работе, в то время как за трансферную политику «Манчестер Юнайтед» будет отвечать новый спортивный директор Дэн Эшуорт.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с тен Хагом на два года.

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