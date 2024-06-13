Габулов: Лунёв способен помочь «Динамо» в достижении больших результатов

Экс-голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов высказался о возможном переходе вратаря Андрея Лунёва в московское «Динамо».

«Было бы абсолютно правильным решением руководства «Динамо» пригласить Лунёва в команду. Он находится в расцвете сил и действительно является вратарём очень высокого уровня. Я знаю Андрея лично, его лидерские качества и характер способствовали бы улучшению и без того хороших результатов «Динамо». Он действительно способен помочь команде в достижении больших результатов», — приводит слова Габулова «РИА Новости».

Напомним, ранее появилась информация, что московское «Динамо» договорилось о переходе в клуб российского голкипера Андрея Лунёва. В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.